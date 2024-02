26 września 2023 roku w Poznaniu doszło do tragedii – z okna kamienicy, znajdującej się na ul. Głogowskiej w Poznaniu, wypadło dziecko. Z powodu ciężkich obrażeń chłopiec zmarł w szpitalu 12 października. Pięciolatek mieszkał na drugim piętrze budynku wraz z matką i babcią.

Bydynek, w którym doszło do wypadku, to secesyjna kamienica z 1905 roku, która jest własnością archidiecezji poznańskiej. Na parterze znajdują się w niej między salon sukien ślubnych, sklep detektywistyczny oraz kawiarnia. Na piętrach mieszczą się zaś mieszkania wynajmowane przez kurię.

5-latek wypadł z okna kamienicy należącej do archidiecezji poznańskiej. Dziecko nie żyje

Jak pisze Onet, do sprawy odniósł się Roman Giertych, który reprezentuje matkę zmarłego dziecka. Adwokat i poseł skierował list do abp. Stanisława Gądeckiego, w którym prosi o wyznaczenie pełnomocnika do negocjacji dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia. Jak twierdzi Giertych, archidiecezja, będąca właścicielem budynku, ponosi cywilną odpowiedzialność za śmierć chłopca – okno miało być bowiem uszkodzone, a jego wymiana leżała w gestii właściciela. Giertych podkreślił w liście, że już w 2013 roku poznańska kuria sama określała "stan stolarki okiennej jako zły". W kwietniu 2023 roku, czyli pięć miesięcy przed wypadkiem, osoba nazwana w piśmie "inspektorem nadzoru" wydała natomiast na prośbę lokatorów "opinię techniczną, z której wynikała konieczność wymiany okien". "Zaznaczam, że ten stan trwa do chwili obecnej. Bezpośrednią konsekwencją tego zaniedbania była śmierć małego chłopca, syna mojej mocodawczyni" - czytamy.

Roman Giertych zwraca się do abp. Stanisława Gądeckiego ws. zmarłego dziecka

Jak zaznaczył w swoim liście Roman Giertych, matka zmarłego wielokrotnie prosiła o naprawę okna, gdyż stanowiło ono zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców wynajmowanego mieszkania. „Straszna tragedia, bo właścicielowi budynku nie chciało się wymienić okna” – podkreślił we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) Roman Giertych.