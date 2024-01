We Francji strach być Żydem

Francja ma także największą mniejszość muzułmańską w Europie, jakieś siedem milionów osób.

Aż 60 proc. przypadków agresji wymierzonych jest bezpośrednio w Żydów, reszta dotyczy ich własności. Mowa o groźbach czy komentarzach ubliżających danej osobie. Dlatego z miejsc publicznych znikają znaki przynależności do mniejszości żydowskiej jak kipy czy mezuzy przytwierdzone obok wejścia do domów rodzin religijnych.

Antysemityzm we francuskich szkołach

Dla CRIF szczególnie niepokojące stały się akty antysemickie w szkołach. Stanowią one już 13 proc. przypadków agresji o charakterze antysemickim. Edukacja jest tradycyjnie uważana za bastion republikańskich idei równości wobec prawa. Teraz to założenie zostaje jednak postawione pod znakiem zapytania.

W niektórych przypadkach strach prowadzi do podejmowania przez francuskich Żydów decyzji życiowych: o wyjeździe do Izraela (alija). W latach 2000–2022 zdecydowało się na taki krok 69 tys. osób. Od 7 października liczba zapytań o możliwość osiedlenia się w kraju przodków wzrosła o 400 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – podają władze izraelskie.

Przez cały zeszły rok zdecydowało się na emigrację nieco ponad 1600 osób. To jednak z natury rzeczy proces długotrwały, więc być może skok w liczbie francuskich Żydów, którzy wyjechali do Izraela, może okazać się widoczny dopiero w tym roku.