Sondaż: Jak Polacy oceniają zmiany dotyczące prac domowych w szkołach?

- To, co jest potrzebne, to jest odejście od obowiązkowych i ocenianych prac domowych i od początku kwietnia takie rozporządzenie wejdzie — zapowiedziała nowa ministra edukacji, Barbara Nowacka.



Co znalazło się w projekcie rozporządzenia dotyczącego m.in. prac domowych w szkołach podstawowych?

W piątek projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych.



Przedstawiony projekt przewiduje całkowite wycofanie prac domowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, a w przypadku klas IV-VIII prace domowe mogą być zadane, ale nie będą obowiązkowe, a nauczyciel nie będzie oceniał ich braku ani sposobu wykonania.

Odejście od prac domowych w szkołach było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej.