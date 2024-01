"Straż Graniczna wspiera WOŚP poprzez inne aktywności funkcjonariuszy" - zapewniono we wpisie na portalu X.

Przyczyn odwołania aukcji nie podano. Można się jedynie domyślać, że jedną z nich są wciąż odbywające się na granicy polsko-białoruskiej pushbacki.



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była jedną z organizacji, które w okresie największego nasilenia prób nielegalnego przekroczenia granic RP od strony Białorusi, od 8 listopada 2021 roku do 31 stycznia 2022 prowadziła punkt pomocy humanitarnej w Michałowie, gdzie w niezbędne środki zaopatrywano aktywistów pomagającym uchodźcom. W akcję pomocową zaangażowanych było wówczas 125 wolontariuszy WOŚP.



– Chcemy być takim miejscem, z którego będziemy mogli wydawać wszystko to, co jest potrzebne wolontariuszom, którzy poruszają się na terenie przygranicznym i pomagają uchodźcom — mówił wówczas Jurek Owsiak w wywiadzie dla Onetu.



OKO.press podaje dane, które redakcja otrzymała od Grypy Granica działającej na granicy polsko-białoruskiej. Według aktywistów w całym 2023 roku doszło do co najmniej 2649 pushbacków, których doświadczyło co najmniej 1778 osób.