Holandia stała się narkopaństwem? Rocznie produkuje się tu ecstasy warte 19 mld dol.

Amsterdam, znaczący ośrodek finansowy, przekształcił się w centrum, gdzie ustala się międzynarodowe kursy narkotyków – przyznaje Femke Halsema w opublikowanym w ubiegłym tygodniu artykule w brytyjskim „Guardianie”.

Ogromne fundusze gangów narkotykowych coraz mocniej wpływają także na życie codzienne miasta i całego kraju. Władze podają, że w ostatnim roku co piąty Holender sięgnął po tzw. miękkie narkotyki, jak marihuana, a 17 proc. po narkotyki twarde, jak kokaina. Ecstasy jest używane przez 70 proc. Holendrów, którzy idą do nocnych klubów. Tak duża konsumpcja przyczynia się do szybkiego wzrostu produkcji narkotyków na świecie. Tylko w ciągu roku powierzchnia upraw koki w Ameryce Łacińskiej wzrosła o 35 proc., czyli około 300 tys. hektarów.

Napływ ogromnych środków z przemytu narkotyków ma również zaskakujące skutki. To jedna z kluczowych przyczyn gwałtownego wzrostu cen nieruchomości w Amsterdamie i niektórych innych miastach kraju, a także rosnącej przestępczości i coraz częściej brutalnych porachunków między gangami.

Holandia prowadzi oryginalną politykę dotyczącą ludzi uzależnionych od środków odurzających. Inaczej niż większość krajów świata nie przyłączyła się do opartej na represjach i zaostrzaniu kar „wojny z narkotykami”. Punktem wyjścia strategii Holendrów jest raczej dbałość o pomoc narkomanom. W tym celu oddzielono tzw. narkotyki miękkie, jak marihuana, których sprzedaż i użycie pozostaje de facto legalne w wybranych punktach w Amsterdamie (coffee shop), od narkotyków twardych, jak amfetamina, LSD, ecstasy czy kokaina. Chodzi o to, aby ci, którzy chcą „zapalić trawkę”, nie mieli do czynienia z dilerami najbardziej groźnych używek.

Uzależnienie państwa

Jednak w zamówionym przez władze największego holenderskiego miasta raporcie pt. „Druga twarz Amsterdamu”, który zatwierdziła Halsema, uznano, że ta strategia zakończyła się spektakularną porażką. – Amsterdam dał wolną rękę bandzie kryminalistów powiązanych z handlem narkotykami, siecią pośredników i rozbójników wątpliwej reputacji – zapisano w dokumencie.