„Ozdobili” ogród XIX-wiecznym pociskiem. Ewakuowano okolicę

Jak informuje BBC, pocisk w ogrodzie brytyjskiego małżeństwa zauważył policjant, przechodzący obok posesji, na której znajdował się niewybuch. Funkcjonariusz zdecydował, że należy zweryfikować, czym jest niespotykany przedmiot oraz czy nie stanowi on zagrożenia.

Wezwani na miejsce saperzy stwierdzili, że tajemniczy przedmiot to XIX-wieczny 30-kilogramowy pocisk pochodzący z działa okrętowego. Zdecydowali, że musi on zostać zdetonowany, gdyż zagraża bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców.

XIX-wieczny pocisk był ozdobą w ogrodzie brytyjskiego małżeństwa

Jak ustaliło BBC, pocisk miał znajdować się w ogrodzie brytyjskiego małżeństwa od ponad stu lat. Poprzedni właściciel domu znalazł go w pobliżu plaży. Brytyjska marynarka używała jej przed laty do ćwiczeń. Pocisk przetrwał w ogrodzie dwie wojny światowe. Został pomalowany na czerwono i przytwierdzony do podłoża betonem.

Obecni właściciele domu, którzy nabyli nieruchomość ponad cztery dekady temu, myśleli, że pocisk jest ozdobą ogrodową. Jak pisze BBC, kobieta, pracując w swoim ogrodzie, za pomocą pocisku oczyszczała z ziemi swoje narzędzia – stukała nimi o niewybuch.