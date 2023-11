Śmiertelny wypadek w Warszawie. Czy powinien zostać wprowadzony limit wiekowy dla kierowców?

Jak dowiedziało się TVN Warszawa, kierowca taksówki urodził się w 1938 roku – miał więc 85 lat. W środę, jeszcze przed śmiercią mężczyzny, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała o wszczęciu śledztwa z artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

Wielu zwraca uwagę na to, że dla kierowców nie ma limitu wieku. - Nie ma limitu wieku. Wszystko określa lekarz, który przeprowadza badania okresowe - zauważył Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Jak czytamy, do 60. roku życia testy i badania u kierowców zawodowych przeprowadzane są co pięć lat, zaś po 60. roku życia – co 2,5 roku.

Wielu taksówkarzy jest zdania, że prawo w Polsce powinno być bardziej rygorystyczne. Eksperci wskazują jednak, że wypadki zdarzają się kierowcom w każdym wieku – najstarsi z nich wcale nie powodują ich najczęściej. - Od wielu lat mamy problem z młodymi kierowcami w wieku 18-24 lata, którzy powodują około 12 procent wszystkich wypadków w ruchu drogowym. Seniorzy powyżej 60. roku życia to trzy, cztery razy mniej niż właśnie młodzi kierowcy - mówi w rozmowie z TVN Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Zdaniem rzecznika MZA starsi kierowcy być może mają gorszy refleks, ale są za to bardziej ostrożni. W warszawskim MZA pracuje kilku 75-latków. - Nie ma z tymi kierowcami problemów. Mają ogromne doświadczenie i należy z tego korzystać - powiedział TVN Warszawa rzecznik MZA Adam Stawicki.