Zmiana ustawy o dostępie do aborcji. Czego od Sejmu oczekują Polacy?

Za procedowaniem projektów są osoby określające się jako lewicowe (79 proc.) i centrowe (61 proc.), wśród respondentów prawicowych to ponad 1/4 pytanych (26 proc.).

Taki rozkład opinii powinien być dla nowej większości parlamentarnej dodatkowym argumentem za pracami nad projektami. Oba są dobrze znane jeszcze z poprzedniej kadencji, a tzw. ustawa ratunkowa (autorstwa obecnej wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat) właściwie w gronie dawnej opozycji demokratycznej nie budziła sprzeciwów. Trudno więc będzie wytłumaczyć jakiekolwiek opóźnienie w tej sprawie.

Chyba że przeszkody wnioskodawcy stworzą sobie sami. Kilka dni temu lewica poprawiła własny projekt, który początkowo złożyła w wersji, w której pomoc w aborcji ma nie być karana, ale tylko do 12. tygodnia ciąży. Teraz, pod wpływem organizacji kobiecych pomagających kobietom m.in w dostępie do tabletek „dzień po”, ten limit czasowy z projektu zniknął, wpisano do niego granicę 24. tygodni i dodano brak karania za pomoc osób najbliższych kobiecie, nawet po tym terminie.

Takie zaostrzenie projektu może ułatwić posłom Trzeciej Drogi głosowanie przeciw ustawie ratunkowej. I oddalić przyjęcie jakichkolwiek nowych rozwiązań. W ten sposób polityczne interesy znów mogą zatrzymać zmiany w antyaborcyjnym prawodawstwie.