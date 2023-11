Jedna z najważniejszych nagród na świecie trafia do polskiej fundacji

Fundacja Leny Grochowskiej udzieliła schronienia 14 463 osób

Fundacja Leny Grochowskiej włączyła się w działania pomocowe od pierwszych dni eskalacji wojny. Początkowo schronienie było udzielane w 17 hotelach sieci Arche na terenie całego kraju, jednak szybko okazało się, że takie wsparcie nie będzie wystarczające. Na początku marca fundacja otworzyła pierwszy Dom Uchodźcy, z myślą o zapewnieniu długoterminowego pobytu dla jak największej liczby potrzebujących. Dzisiaj w ramach Fundacji Leny Grochowskiej funkcjonuje pięć domów: w Siedlcach, Ożarowie Mazowieckim, Konstancinie-Jeziornie, Lublinie oraz Łodzi. W ten sposób fundacja zapewniła dotychczas 584 579 noclegów dla 14 463 osób.

Władysław Grochowski zauważa, że Nagroda Nansena to więcej niż tylko nagroda dla prowadzonej przez niego fundacji: - To przede wszystkim nagroda przyznana Polkom i Polakom za zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku. Jestem dumny, że w tych trudnych momentach historii potrafiliśmy zachować się przyzwoicie jako naród, przyjmując miliony ukraińskich kobiet i ich dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami do naszych domów – dodaje.

Nagroda została nazwana na cześć Fridtjofa Nansena, norweskiego naukowca, polarnika, dyplomaty i pierwszego Wysokiego Komisarza Ligi Narodów ds. Uchodźców oraz laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1922 roku. Nagroda jest przyznawana dorocznie osobom lub organizacjom w uznaniu ich oddaniu i nadzwyczajnych zasług na rzecz uchodźców. Jest najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną przez UNHCR. Dotychczas otrzymało ją 60 osób, grup i organizacji, a pierwszą laureatką była Eleanor Roosevelt. Wśród dotychczasowych laureatów byli również Edward Kennedy, Angela Merkel, czy Luciano Pavarotti. Nagrody są przyznawane jednemu zwycięzcy regionalnemu na kontynent i jednemu zwycięzcy globalnemu. Oznacza to, że praca Fundacji Leny Grochowskiej została wybrana spośród wielu innych europejskich kandydatów, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w pomoc uchodźcom po masowej inwazji na Ukrainę.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas ceremonii 13 grudnia w Genewie.