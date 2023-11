Trwa zorganizowany przez PWN plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Jurorzy przedstawili już finałową dwudziestkę najczęściej używanych przez młodych wyrażeń. Zgłoszenia nadesłało 18 tys. internautów.

Wśród najpopularniejszych znalazły się takie słowa, jak bambik, które stało się znane w szerszym kręgu, gdy Donald Tusk zwrócił się w ten sposób do premiera Morawieckiego: „Mateusz, ale z Ciebie bambik”. Jest to słowo pochodzące z popularnej wśród młodzieży gry Fortnite, w której bambik jest osobą początkującą, żółtodziobem.

Na liście popularności znalazła się także odklejka, która była jednym ze słów nagrodzonych w ubiegłym roku. Jest także mnóstwo skrótów jak NPC (osoba niczym nie wyróżniająca się), FR/FR (czyli naprawdę, na serio), IMO (moim zdaniem) czy LOL/lol (śmiech, żart).

Bambik, rel, odklejka. Jakie będzie Młodzieżowe Słowo Roku 2023?

– Wśród zgłoszeń bardzo często pojawiało się krótkie, a za to dość pojemne semantyczne rel na określenie – jak czytamy w definicji – „czegoś, co bardzo prawdziwe”, co jest tak prawdziwe i oczywiste, że trzeba się z tym zgodzić. Pisząc lub mówiąc rel, IMO rel, reluję, relówa wyraża się więc aprobatę słów przedmówcy, które uważa się za zgodne z rzeczywistością i odpowiadające także własnym odczuciom – komentuje prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodnicząca jury. Innym określeniem z tej grupy słów jest np. baza (wyraz aprobaty, uznania dla czyjejś opinii).

W finałowej dwudziestce zauważalne są także słowa opisujące młodych mężczyzn. To na przykład sigma oznaczające mężczyznę pewnego siebie. – W tym roku w plebiscycie dała o sobie znać inna strona słownictwa odnoszącego się do młodych mężczyzn – związana z dbałością, czasem nawet przesadną, o własny wygląd, styl i szyk – zwraca uwagę Bartek Chaciński, dziennikarz, nauczyciel i juror konkursu.