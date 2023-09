Pogoda na początku jesieni. IMGW o tym, jakich temperatur możemy się spodziewać

Jakiej pogody spodziewać się możemy na początku tej jesieni? Choć kolejne dni mogą być nieco chłodniejsze, to eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie prognozują bardzo gwałtownej zmiany pogodowego trendu.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawili prognozy na najbliższe pięć tygodni. Ich zadaniem już 25 września temperatura może spaść z nawet 28 st. C. do 13 st. C..

W kolejnym tygodniu – 02.10. - 08.10. – temperatura będzie oscylowała zaś wokół 13 stopni w centrum kraju, 12 na północy i do 10 stopni na południu. Wystąpić ma także "większe prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków".

Z prognoz wynika, że kolejne tygodnie mają być już coraz chłodniejsze – w połowie października temperatura ma spaść do 7 st. C. na południu kraju i do 8 st. C. na północnym-wschodzie. Najzimniejszy ma być ostatni tydzień miesiąca. W centrum kraju, w ciągu dnia temperatura może osiągnąć 8 st. C., na północy 6 st. C., a na południu spadnie nawet do 5 st. C.

IMGW: Wrzesień 2023 może być najcieplejszy w historii

Zmiana pogody może okazać się dla niektórych dość drastyczna przede wszystkim dlatego, że ochłodzenie przyjdzie po najcieplejszym w historii wrześniu.