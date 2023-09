Kangur w lesie pod Poznaniem. Nagranie w sieci, leśnicy proszą o pomoc

Nagranie ze spotkania opublikował w mediach społecznościowych Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie.

"To nie Prima Aprilis, więc prosimy o dalsze sygnały w celu zlokalizowania osobnika i pomocy zwierzęciu. Sytuacja ta oczywiście zaskakuje ale pamiętajmy o kilku ważnych sprawach: Kangury, mimo że często są postrzegane jako przyjazne stworzenia, to w sytuacji stresowej mogą okazać się lekko nieprzewidywalne. W związku z tym zalecamy ostrożność" - przekazano we wpisie towarzyszącym nagraniu.

Podkreślono, by nie podejmować prób dotykania kangura lub karmienia go.

Leśnicy chcą złapać zwierzę i przekazać je do odpowiedniego miejsca.