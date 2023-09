Alert RCB: Z samolotów zrzucone zostaną szczepionki. "Nie dotykać"

Najgorsze, co mogłoby się nam zdarzyć, to gdyby społeczeństwo uznało, że NBP realizuje inne cele niż dbanie o stabilność cen i wartość złotego. Dlatego to cięcie stóp procentowych aż o 75 pb zostało uznane przez rynki za błąd – powiedział członek RPP Ludwik Kotecki w rozmowie z Business Insider Polska.