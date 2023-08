Przychodnia PAN do likwidacji

Akademia Kopernikańska za PAN?

PAN chce też zlikwidować Muzeum Ziemi w Warszawie i w związku z tym sprzedaje willę Bohdana Pniewskiego i biały pałacyk Branickich. Powstała petycja w obronie muzeum, a pracownicy martwią się o zbiory instytucji. Pojawiają się też informacje o obniżeniu uposażeń pracownikom merytorycznym PAN, czemu jednak dyrektor Bracik zaprzecza.

Przedstawiciele PAN, którzy proszą o anonimowość, uważają, że decyzja o zamknięciu placówek i reakcje na problemy finansowe PAN są motywowane politycznie. – Środowisko PAN nie jest uważane za zbyt przychylne władzy, choć kadry zdarzają się zróżnicowane i paleta postaw jest różna – mówi nam jeden z profesorów.

Mimo że pracownicy PAN „dystansują się od polityki”, to obecne problemy – jak twierdzą nasi rozmówcy – mogą być odpryskiem reperkusji na środowisku naukowym za sprawę Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. O co chodzi?

– Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów, i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa – powiedziała prof. Engelking w TVN 24 w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Socjolożka mówiła, że „Polacy po prostu zawiedli”. Z kolei o co najmniej 200 tys. pomordowanych Żydów za sprawą Polaków pisał prof. Jan Grabowski, profesor historii University of Ottawa, którego wykład w Niemieckim Instytucie Historycznym przerwał w czerwcu poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Pracownicy PAN uważają też, że kolejne zmiany mają na celu powolne zamienianie instytucji w Akademię Kopernikańską. – Wiele na to wskazuje, że rządzący chcą zatopić PAN, który nie jest im przychylny, i zastąpić własnym projektem, czyli Akademią Kopernikańską – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z profesorów.