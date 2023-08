Wagnerowcy sieją zamęt na granicy. Ponad połowa Polaków uważa, że stanowią zagrożenie

Kogo szkoli wagnerowiec

Według Piotra Żochowskiego, analityka rządowego Ośrodka Studiów Wschodnich, liczbę najemników, którzy między 11 a 19 lipca przybyli na Białoruś, szacuje się na ok. 3 tys., a większość z nich rozlokowano w miejscowości Osipowicze (obwód mohylewski) i w pobliskim obozie namiotowym we wsi Cel Grupa docelowo ma liczyć ok. 10 tys. osób” – pisze Żochowski.

Grupa najemników ma przebywać na poligonie pod Brześciem, gdzie szkoli żołnierzy Sił Operacji Specjalnych, a także w Narowli w obwodzie homelskim, 50 km od granicy z Ukrainą, gdzie mają stacjonować w budowanych dla nich kwaterach.

Ponad połowa Polaków uważa, że wagnerowcy na Białorusi są zagrożeniem dla Polski

W sobotę premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że polskie służby mają informację, że ponad stu najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego. – Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium – stwierdził Morawiecki. Dodał, że „będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka”. Czy to ryzyko realne?

Straż Graniczna obawia się, że wagnerowcy będą mogli budować większe zagrożenie na granicy. – Przeszkalać cudzoziemców, jak prowokować i atakować polskie patrole. Już teraz widzimy, że migrantów szkolą służby białoruskie, by rzucali w nasze samochody kamieniami, gałęziami. Zniszczono już ponad 20 naszych pojazdów – wylicza por. Michalska.

Ponad połowa Polaków (50,6 proc. respondentów) uważa, że obecność wagnerowców na Białorusi jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, z czego zdecydowanie myśli tak 28,2 proc. (i 22,4 proc. uważa, że „raczej tak”) – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Zagrożenia nie widzi w sumie 36,1 proc. – w tym „raczej nie” 22,1 proc. i „zdecydowanie nie” 14 proc.