Singapur: Pierwsza egzekucja kobiety od lat

Egzekucje wznowiono w Singapurze w marcu 2022 roku. 45-latka jest 15 osobą straconą od tego czasu – wynika z danych Transformative Justice Collective, Amnesty International i innych grup nawołujących do zaprzestania kar śmierci. "To nie do przyjęcia, że władze w Singapurze nadal w okrutny sposób realizują kolejne egzekucje w imię kontroli narkotyków. Nie ma dowodów na to, że kara śmierci ma efekt odstraszający. Podczas gdy kraje na całym świecie eliminują karę śmierci i wprowadzają reformę polityki antynarkotykowej, władze Singapuru nie robią ani jednego, ani drugiego" - zaznacza w oświadczeniu Amnesty International.

Zgodnie z singapurskim prawem każda osoba, która zostanie skazana za handel ponad 500 gramami marihuany lub 15 gramami heroiny, podlega karze śmierci. Dotyczy to obywateli tego kraju, ale i obcokrajowców