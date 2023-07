#Boatjumping jest jednym z nowych trendów w serwisie społecznościowym TikTok. Choć w ostatnim czasie zyskuje na popularności w sieci, to w rzeczywistości jest niezwykle niebezpieczny – polega bowiem na skakaniu do wody z łodzi, która płynie z dużą prędkością.

Trend #Boatjumping – niebezpieczne wyzwanie na TikToku

Trend #Boatjumping jest bardzo niebezpieczny. Przez ostatnie pół roku zginęły już przez niego cztery osoby. Wśród nich jest mężczyzna, który skoczył do wody, kiedy obserwowały go z pokładu łodzi dzieci. Przez ostatnie sześć miesięcy zarejestrowano trzy inne przypadki podobnych zgonów.

Ratownicy ostrzegają, że skakanie do wody w taki sposób w połączeniu z dużą prędkością sprawia, że można porównać to ze skakaniem na beton. Jak powiedział kapitan Jim Dennis z Childrensburd Resuce Squad w Alabamie, cytowany przez "New York Post”, „ludzie są bardziej skłonni zrobić coś głupiego, gdy nagrywa ich kamera”. - Chcą się popisać przed przyjaciółmi w mediach społecznościowych - stwierdził.

Nie jest to pierwsze niebezpieczne wyzwanie, które zyskuje popularność na TikToku. W kwietniu zmarł 13-letni chłopiec z amerykańskiego stanu Ohio zmarł po przedawkowaniu Benadrylu – leku na alergię. To także był yefekt kolejnego niezwykle niebezpiecznego wyzwania, które popularne było w sieci.