Projekt Rodzina Rodzinie: Caritas pomaga dzieciom, które nie znają świata bez wojny

Poza niską dzietnością za tę sytuację odpowiada wysoki odsetek migracji. W roku 2015 nastąpiła ich kulminacja. Wówczas chrześcijańskie dzielnice Aleppo znajdowały się na linii frontu. – Jednym z najtrudniejszych dni była Wielka Sobota. Wtedy nastąpił zmasowany atak. Ludzie, którzy zebrali się w kościołach, byli ostrzeliwani, spadały na nich rakiety. To dla wielu osób był moment, w którym podjęły ostateczną decyzję o opuszczeniu kraju – opowiada George.

Rodzina Rodzinie na pomoc

Po trudnych doświadczeniach z 2015 roku Caritas Polska uruchomiła w Syrii projekt Rodzina Rodzinie. To program nietypowy, ponieważ (z powodów, o których była mowa wcześniej) jest skierowany przede wszystkim do syryjskich chrześcijan. – Program obejmuje wsparcie gotówkowe, czyli rodziny otrzymują co miesiąc określoną kwotę, którą mogą przeznaczyć na wybrany przez siebie cel. To w sposób szczególny zachowuje ich godność – stwierdza Tamraz.

W roku 2018 Caritas Polska nawiązała współpracę z Hope Center w Aleppo, które do dziś koordynuje projekt Rodzina Rodzinie na miejscu. Jakiś czas temu do tego programu dołączył też komponent w postaci wsparcia dla mikroprzesiębiorców. To inicjatywa, która pomaga młodym osobom wejść na rynek pracy. Dzięki temu osoby, które mogą pracować, mają szansę uniezależnić się (przynajmniej częściowo) od pomocy humanitarnej. Przez Hope Center tworzone są też tzw. study zones, czyli miejsca, w których dzieci i młodzież mogą się uczyć. Jest tam dostęp do prądu i internetu, czego w syryjskich domach nierzadko brakuje.

Caritas Polska

– Caritas Polska była również jedną z pierwszych organizacji, które pospieszyły nam z pomocą po lutowym trzęsieniu ziemi. Bardzo dziękujemy wszystkim za modlitwy i wsparcie. Wiemy, że niektóre karty historii Syrii i Polski są podobne, być może dlatego tak dobrze nas rozumiecie i reagujecie na nasze problemy – mówi Rama Daaboul. – Mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, staramy się mieć nadzieję, że jutro przyniesie lepszą przyszłość. Nie mamy tego przywileju, by wieść normalne życie, musimy o nie walczyć, ale będziemy to robić, bo kochamy swój kraj i mamy prawo mieć w nim dobre życie.

