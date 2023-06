Fala upałów w Polsce. Jak przygotowują się na nią samorządy?

Włodarze gmin i powiatów ostrzegają mieszkańców przed temperaturą, która w najbliższych dniach ma przekroczyć 30 stopni. Samorząd Tarnowa przypomina, że podczas upałów należy nawadniać organizm, ograniczyć czas przebywania na słońcu, stosować kremy z wysokimi filtrami oraz unikać alkoholu. Ważne jest również, aby pamiętać o nakryciu głowy.

Fala upałów: Samorządy ostrzegają i radzą

Z kolei władze Piotrkowa Trybunalskiego apelują, by w czasie gorących dni pić więcej wody - nawet 3 litry dziennie. Zachęcają też, by unikać szczególnie nasłonecznionych miejsc oraz intensywnego wysiłku fizycznego. Samorząd Zabrza ostrzega, że upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Samorząd Krakowa przypomina, że upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy.

„Aby bezpiecznie przetrwać upały, należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz., stosując przy tym filtry ochronne. Dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy. W ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń” – zaleca krakowski magistrat.