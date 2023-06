Śmierć migrantów na morzu. Ofiary fortecy Europa

Coraz większe ryzyko, na jakie godzą się azylanci, to pochodna unijnej polityki migracyjnej. Przez lata grecka straż graniczna, nie bez udziału agentów Frontexu (jak to pokazał „Spiegel” i inne europejskie media), wypychała płynących na łodziach czy kutrach uciekinierów na otwarte morze. Dlatego mafie przerzutowe wybierają teraz znacznie dłuższą i przez to bardziej niebezpieczną trasę wiodącą z Afryki Północnej do południowych Włoch. Każdy z pasażerów zatopionego kutra musiał z tego powodu zapłacić bardzo wysoką, jak na warunki emigrantów, kwotę: 4,5 tysiąca dolarów.

Kuter wyruszył z Tobruku. To typowe: korzystając z wojny domowej, jaka od lat toczy się w Libii, wiele mafii paserów wybrało na bazę wypadową właśnie Libię. Ale także sąsiednią Tunezję.

Czytaj więcej Wypadki Tragedia u wybrzeży Grecji: 17 osób utonęło 17 osób utonęło, a 100 udało się uratować, po tym jak łódź przewożąca imigrantów zatonęła u wybrzeży Grecji. To jedna z największych takich tragedii na greckich wodach w 2023 roku.

To zbieg okoliczności, ale 11 czerwca, kilka dni przed tragedią, do Tunisu razem z premier Włoch i liderką skrajnie prawicowego ugrupowania Bracia Włosi Giorgią Meloni pojechała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaoferowała autorytarnemu prezydentowi Kais Saied, który zdusił nadzieję na przetrwanie choć jednej demokracji po arabskiej wiośnie, miliard euro wsparcia w zamian za powstrzymanie przez tunezyjską straż graniczną przerzutu migrantów do Europy. Dla kraju, którego gospodarka się chwieje, to są duże pieniądze.

Porozumienie jest wzorowane na podobnych umowach, jakie Bruksela zawiera z wieloma autorytarnymi reżimami w pobliżu swoich granic. Pierwsze było obowiązujące od wielu od lat porozumienie o współpracy między Hiszpanią i Marokiem. W 2015 r. Angela Merkel zawarła umowę z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. Podobne reguły obowiązują jednak także m.in. z kontrolującym wschodnią część Libii generałem Chalifą Haftarem. To jednak powoduje, że przerzut odbywa się w tajemnicy, bez nawet minimalnych zabezpieczeń dla migrantów. Tak właśnie było z kutrem, który zatonął u wybrzeży Grecji.