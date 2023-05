W Tatrzańskim Parku Narodowym, w okolicy Morskiego Oka i Leśnej Polany, a więc w jednych z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, pojawiły się tajemnicze namioty. Ich widok może dziwić – rozbijanie namiotów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest bowiem surowo zabronione i może grozić grzywną.

By wyjaśnić, czym są tajemnicze namioty, Tatrzański Park Narodowy opublikował w mediach społecznościowych film. Grzegorz Bryniarski, leśniczy z Obwodu Ochronnego Morskie Oko, wyjaśnia na nim, że służą one do badań naukowych przeprowadzanych na owadach. Jak tłumaczy, badacze z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach członkostwa w międzynarodowej sieci badawczej tworzą bibliotekę barkodów DNA – tzw. genetycznych kodów kreskowych dla Polski na potrzeby przyszłych standardów biomonitoringu środowiska.

Projekt Biodiversity Genomics Europe realizowany jest przez 33 instytucje naukowe z 21 krajów. Polskę reprezentować ma zespół badawczy pod kierownictwem prof. Michała Grabowskiego, składający się z naukowców z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Pracowni BioBank z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zaapelowały do turystów, by nie podchodzili do namiotów, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że mogłoby to negatywnie wpłynąć na prowadzone badania. „Od tego zależy, czy badania będą obiektywne i czy wszystko będzie w porządku ze sztuką naukową" – zaznaczono.