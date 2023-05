W Afganistanie stracił obie nogi. Zdobył szczyt Mount Everest

Budha Magar został pierwszą osobą z podwójną amputacją kolana, która zdobyła najwyższą górę świata. Mężczyzna przyznał, że po utracie kończyn był przekonany, że jego życie się skończyło. Zmagał się z alkoholizmem i depresją.

- Dorastałem w Nepalu do 19. roku życia i widziałem, jak traktowano osoby niepełnosprawne w odległych wioskach. Wiele osób nadal uważa, że niepełnosprawność jest grzechem poprzedniego życia, a ty jesteś ciężarem dla ziemi. Sam w to wierzyłem, ponieważ to właśnie widziałem. Tak właśnie dorastałem - powiedział.

Dodał, że po raz pierwszy pomyślał o wspinaczce na Everest, kiedy chodził boso do szkoły i planował to zrobić w 2018 roku. Osobom po podwójnej amputacji i niewidomym zabroniono wspinaczki, aby zmniejszyć liczbę wspinaczy umierających na szczycie.

Budha Magar prowadził kampanię na rzecz zniesienia zakazu.

Po zejściu z góry mówi, że nie może się doczekać spędzenia czasu z rodziną i chce wrócić do Afganistanu do miejsca, w którym stracił nogi, aby móc powiedzieć "dziękuję".