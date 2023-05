Iran: Trzech mężczyzn straconych za udział w protestach. "Winni wojny z Bogiem”

Sąd w Iranie orzekł, że Madżid Kazemi, Saleh Mirhaszemi oraz Sajid Jaghoubi winni są „wojny z Bogiem” oraz przynależności do „nielegalnych grup, których celem jest podważenie bezpieczeństwa kraju”, w związku z czym skazał ich na karę śmierci – podaje agencja AFP.

Mężczyźni podczas zeszłorocznych protestów w Isfahanie użyć mieli broni i „doprowadzić do męczeńskiej śmierci trzech członków sił bezpieczeństwa”.

Choć oskarżeni przyznali się do wiiny, organizacje broniące praw człowieka podkreślają, że prawdopodobnie wymuszono to na nich torturami. Na nagraniu, które przemycone zostało z więzienia jeden ze skazanych mówił, że chcąc, aby się przyznał do winy, bito go, rażono prądem i straszono gwałtem. Jak pisze AFP, miano także pozorować egzekucję.

Organizacja Amnesty International nazwała wyrok „kolejnym przykładem bezwstydnego łamania przez Iran prawa do uczciwego procesu”. Jak podkreślają jej aktywiści, "przyspieszony proces mężczyzn był wadliwy".