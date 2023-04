Informacje o śmierci Jerry'ego Springera, podawane przez amerykańskie media, potwierdziła stacji NBC News współpracowniczka prezentera, Linda Shafran. Również menedżer Springera, Bradley Singer, potwierdził w rozmowie z CNN, że gospodarz "The Jerry Springer Show" nie żyje.



Według doniesień, Jerry Springer zmarł w Chicago. Słynny dziennikarz miał 79 lat.

W latach 1991-2018 Jerry Springer prowadził telewizyjny talk-show "The Jerry Springer Show", w Polsce znany pod tytułem "Potyczki Jerry’ego Springera". W programie dochodziło do gwałtownych sporów i bójek, bywało, że zaproszeni goście rzucali w siebie krzesłami. W wywiadzie dla CNN Jerry Springer przyznawał, że nie ma złudzeń co do swojego programu.



- Sądzę, że ("Potyczki Jerry'ego Springera" to program - red.) głupkowaty, zwariowany i nie ma oferuje żadnej wartości społecznej poza godziną eskapizmu - stwierdził w 2010 r.