USA: Dakota Północna zakazuje niemal wszystkich aborcji

Aborcja w Dakocie Północnej będzie dopuszczalna tylko do szóstego tygodnia ciąży - w przypadku, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub jest to ciąża pozamaciczna.



- Ta ustawa wyjaśnia i precyzuje istniejące prawo stanowe... i potwierdza, że Dakota Północna jest stanem opowiadającym się za życiem - oświadczył Burgum.



W ubiegłym roku Sąd Najwyższy USA uchylił przełomowe orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973. Otworzyło to możliwość zakazywania aborcji na poziomie stanów.

Obecnie surowe przepisy antyaborcyjne obowiązują co najmniej w 13 stanach. Z kolei w co najmniej 20 stanach władze stanowe wywodzące się z Partii Demokratycznej poszerzają dostęp do aborcji.