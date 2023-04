CNN zwalnia Dona Lemona. W tle mizoginia i seksizm

CNN podważa jednak tę wersję. "Zaproponowano mu spotkanie z kierownictwem, ale zamiast tego opublikował oświadczenie na Twitterze” – napisano w oświadczeniu.

Lemon zatrudnił prawnika Bryana Freedmana, aby zajął się jego kontraktem z CNN, który został podpisany na okres do 2026 roku, donosi "New York Times".

Lemon dołączył do CNN we wrześniu 2006 roku. Przed prowadzeniem "CNN This Morning” Lemon przez ponad osiem lat był gospodarzem programu „Don Lemon Tonight” w czasie największej oglądalności. Znaczącą sławę zyskał podczas prezydentury Donalda Trumpa za bezkompromisowy komentarz na temat byłego prezydenta, odpierając jego kłamstwa i nazywając go „rasistą”.

Był powszechnie krytykowany za seksistowskie komentarze, które wygłosił w lutym w „CNN This Morning”. Podczas nadawanej na antenie dyskusji na temat propozycji republikańskiej kandydatki na prezydenta Nikki Haley, aby starsi politycy przystępowali do testów kompetencji, Lemon przekonywał, że 51-letnia Haley „nie jest w kwiecie wieku”.

- Kiedy mówi się, że kobieta jest w kwiecie wieku – ma 20, 30, może 40 lat – powiedział. - Mówię tylko, jakie są fakty. Wyguglajcie sobie to - dodał, reagując na sprzeciw współgospodyń programu, Poppy Harlow i Kaitlan Collins.