Świadczenie 500plus przysługujące na drugie i kolejne dziecko w rodzinie rząd Beaty Szydło wprowadził od 1 kwietnia 2016 roku.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie to zaczęło przysługiwać również na pierwsze dziecko.

Wypłata świadczenia 500plus nie jest uzależniona od żadnego dodatkowego, innego niż posiadanie dziecka kryterium (np. dochodowego).

Rocznie program 500plus kosztuje budżet ok. 41 mld zł. Program miał mieć charakter prodemograficzny, ale dane dotyczące liczby urodzeń w Polsce wskazują, że nie spełnił takiej roli - o ile tuż po jego wprowadzeniu zauważono niewielki wzrost liczby urodzeń (w 2017 roku wróciliśmy do poziomu z 2011 roku), to jednak już w 2021 r. liczba urodzeń spadła poniżej 350 tys. co oznacza, że była niższa niż w latach 2013-2016 poprzedzających wprowadzenie programu 500plus.