USA: Czarnoskóry nastolatek postrzelony w głowę, bo pomylił dom

16-letni Ralph Yarl, czarnoskóry mieszkaniec Kansas City w stanie Missouri, został postrzelony w głowę i trafił do szpitala po tym, jak, chcąc odebrać swoich młodszych braci, wszedł nie do tego domu, do którego powinien i został zaatakowany przez właściciela.