Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 11,7 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 62,8 proc. badanych.



Zdania w tej kwestii nie ma 25,5 proc. ankietowanych.



- Opinia dotycząca niewystarczających działań polskiego rządu służących ekonomicznej ochronie rolników przybiera na sile wraz z wiekiem (57% - do 24 lat, 65% - powyżej 50 lat). Dwie na trzy osoby (67%) z wykształceniem wyższym są zdania, że rząd Polski nie zrobił wystarczająco wiele, by chronić rolników. Trzech badanych na czterech (77%) z dochodem w przedziale od 3001 do 4000 zł netto oraz nieco mniejszy odsetek respondentów (73%) z miast o wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców uważa, że polski rząd nie zapewnił rolnikom wystarczającej ochrony ekonomicznej - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji SW Research.