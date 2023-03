Nadleśnictwo Leżajsk, należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, położone w województwie podkarpackim, opublikowało na swoim facebookowym profilu wideo, na którym widać niezwykle rzadko występujące zwierzę. Na 10-sekundowym wideo dostrzec można, jak przez leśną drogę przebiega stado jeleni. Wśród sześciu zwierząt znalazł się jeden wyjątkowy osobnik – biały jeleń. Stado nagrał Konrad Bród, który wraz ze znajomym jechał samochodem drogą prowadzącą z Brzózy Królewskiej do wsi Wydrze.

Albinizm u jeleni – podobnie jak i u danieli czy saren – występuje niezwykle rzadko. To wada genetyczna, która spowodowana jest brakiem barwnika, melaniny. Choć białe zwierzęta budzą zachwyt ludzi, to dla nich samych nie jest to cecha pozytywna. Takie osobniki często bywają odtrącane przez stado, w którym żyją – wyróżniają się bowiem, co sprawia, że zwierzęta łatwiej namierzyć nawet z dużej odległości. Często mają one też kłopoty ze wzrokiem i inne choroby oraz bardziej niż inne osobnik są narażone na ataki drapieżników.

By mieć pewność, że zwierzę jest albinosem, trzeba jeszcze jednak zweryfikować, czy ma ono czerwone oczy.

Ci, którzy spotkali taki okaz, mówić mogą o wyjątkowym szczęściu. Wśród niektórych myśliwych panuje nawet przesąd, że nie wolno strzelać do takich osobników, gdyż sprowadza to nieszczęście.