Dyrektorka zmuszona do odejścia po pokazaniu uczniom rzeźby Dawida. Reaguje włoskie muzeum

Muzeum we Florencji, w którym znajduje się renesansowe dzieło Michała Anioła, zaprosiło rodziców i uczniów szkoły z Florydy do Włoch po tym, jak dyrektorka placówki została zmuszona do rezygnacji za pokazanie rzeźby uczniom.