O tym, że Paludan został umieszczony na czarnej liście osób, które nie będą mogły przekroczyć brytyjskiej granicy, poinformował brytyjski minister ds. bezpieczeństwa państwowego, Tom Tugendhat.

Reklama

Rasmun Paludan już wcześniej palił Koran

Wcześniej duński polityk zapowiedział, że zamierza spalić Koran na placu w Wakefield, mieście położonym w hrabstwie West Yorkshire.



Paludan chciał dokonać demonstracyjnego spalenia Koranu w brytyjskim mieście po tym, jak czterech uczniów ze szkoły w Wakefield zostało zawieszonych w związku ze zniszczeniem egzemplarza Koranu.

W nagraniu umieszczonym w niedzielę na Twitterze Paludan zapowiedział, że pojedzie do Wakefield aby "walczyć przeciwko niedemokratycznym siłom".



Reklama

Polityk zadeklarował, że zamierza spalić Koran w środę, tak, aby zbiegło się to z początkiem ramadanu, świętego miesiąca muzułmanów.

W przeszłości Paludan brał już udział w podobnych demonstracjach, w czasie których dokonywał spalenia Koranu. W styczniu zrobił to przed ambasadą Turcji w Sztokholmie - tamta demonstracja doprowadziła do dyplomatycznego zgrzytu pomiędzy Turcją a Szwecją i skutkowała zamrożeniem rozmów między tymi krajami ws. zgody Turcji na przystąpienie Szwecji do NATO.

Czytaj więcej Dyplomacja Szwecja: Przed ambasadą Turcji spalono Koran. Ankara protestuje W Szwecji doszło w sobotę do antytureckiego protestu, w czasie którego w pobliżu ambasady Szwecji spalono Koran. "Potępiamy najmocniej jak to możliwe ten podły atak na naszą świętą księgę" - oświadczyło MSZ Turcji.

O sprawę przyjazdu Paludana na Wyspy pytał w Izbie Gmin poseł Partii Pracy, Simon Lightwood. - Skrajnie prawicowy islamofob, duński polityk Rasmus Paludan zapowiedział, że przyjedzie z Danii do Wakefield tylko po to, by spalić Koran w miejscu publicznym - mówił Lightwood. - Paludan był już wcześniej aresztowany w Danii za jego nienawistne, rasistowskie stwierdzenia. Jest groźnym człowiekiem i nie powinien być wpuszczony do naszego kraju - dodał.



W odpowiedzi minister Tugendhat stwierdził, że Paludan został dodany do czarnej listy osób, które nie mogą wjechać do Wielkiej Brytanii.

Uczniowie zawieszeni za zniszczoną okładkę Koranu

W Wakefield czterech uczniów szkoły średniej zostało zawieszonych po tym, jak uczeń 10 klasy przyniósł do szkoły egzemplarz Koranu, który został uszkodzony: jego okładka została podarta, a niektóre strony były porysowane. Policja nie dopatrzyła się jednak w zachowaniach uczniów znamion czynu zabronionego, a dyrektorka szkoły wyraziła zadowolenie, że uczniowie "nie mieli złych intencji".