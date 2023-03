Ustawa emerytalna dla pracowników elektroenergetyki to koszt 1,26 mld zł

Projekt ustawy osłonowej dla elektroenergetyków trafił pod konsultacje rządowe i społeczne. Koszt pakietu socjalnego dla pracowników energetyki zawodowej i górnictwa węgla brunatnego, którzy za kilka miesięcy mają trafić pod skrzydła Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, to 1,26 mld zł. Są to jednak szacunki dla 10 pierwszych lat obowiązywania tej ustawy. Ustawa ma obowiązywać do końca 2053 roku.