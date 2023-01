Jak pisze „Wprost”, w pokazie specjalnym wzięli udział między innymi twórcy produkcji oraz osoby związane z fundacją, w tym Patrycja Markowska, Wojciech Waglewski czy Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni.

- To wyjątkowy film. Pierwszy pełnometrażowy dokument, który zrealizowaliśmy z ekipą dFlights, z którą mam przyjemność pracować od bardzo wielu lat. To jest historia o nas, o Polakach, o Polsce - mówiła przed projekcją Dominika Kulczyk, będąca główną producentką filmu. - O tym, jak to jest mieć piękne serce, z którego jestem zawsze dumna na świecie. O tym, jak widzimy drugiego człowieka, jak go słyszymy, jak jesteśmy dla niego naprawdę. Ale też o tym, jacy czasami potrafimy być trudni i źli. Mam nadzieję, że przygoda z „Fenomenem" będzie dla państwa wyjątkowa i że odkryjecie w filmie nową historię dla siebie - dodała.

Głos zabrała także Małgorzata Kowalczyk, reżyserka „Fenomenu”, która podziękowała Jurkowi Owsiakowi za "wszystkie rozmowy, które odbyli na planie i te, które mieli okazję odbyć osobiście”. - Dużo mnie nauczyłeś – to była cenna lekcja i jestem ci za nią bardzo wdzięczna –podkreślała.

Film o szefie fundacji WOŚP spodobał się zebranym na pokazie specjalnym osobom. Po projekcji „Fenomenu” twórcy filmu oraz sam Jurek Owsiak otrzymali od publiczności owacje na stojąco.

W filmie, który do kin wejdzie już niebawem, bo 20 stycznia, Jurek Owsiak opowiada między innymi o tym, w jaki sposób zrodził się pomysł powołania WOŚP, o początkach fundacji oraz o jej działalności.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w niedzielę 29 stycznia 2023 roku. Fundacja z Jurkiem Owsiakiem na czele nie zwalnia tempa i kolejny raz zbiera fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali. Szef fundacji ogłosił, że po raz pierwszy w historii za zebrane pieniądze zostanie zakupiony sprzęt, który posłuży każdej osobie. W 2023 roku WOŚP ma zamiar bowiem zakupić nowoczesne narzędzia do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy.