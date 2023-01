Zgodnie z informacją podana przez agencję Kyodo, osoby mieszkające w 23 regionach Tokio i lokalnych hotspotach będą uprawnione do otrzymania pieniędzy na relokację. Oczekuje się, że wsparcie finansowe zostanie przyznane w roku 2023.

Reklama

Odbiorcy pieniędzy muszą mieszkać w nowym regionie i pracować w nim przez co najmniej pięć lat - każdy, kto naruszy te zasady, zostanie poproszony o zwrot pieniędzy.

Czytaj więcej Miasta Japonia. Władze „najgorętszego miasta” rozdają dzieciom specjalne parasole Władze japońskiego miasta Kumagaya, które mierzyło się tego lata z największymi upałami w kraju, rozdają miejscowym dzieciom specjalnie zaprojektowane parasole, które skutecznie ochronią je przed deszczem, ale też promieniami słonecznymi.

Każda rodzina, która zdecyduje się na wyprowadzkę z japońskich metropolii, może otrzymać milion jenów na dziecko (7670 dolarów). Wsparcie będzie udzielane dzieciom poniżej 18 roku życia lub osobom, które ukończyły 18 lat, ale są jeszcze w ostatniej klasie szkoły średniej.

Według Biura Statystycznego Japonii, w 2021 r. 28,9 proc. całej populacji Japonii miało co najmniej 65 lat, co jest rekordowym wynikiem w historii badań. W tym samym roku było 14,78 miliona dzieci w wieku 0-14 lat, co stanowi 11,8 proc. całej populacji. To najniższy poziom w historii Japonii.