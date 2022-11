Po 40 losowaniach, w których nie wyłoniono zwycięzcy, gracz z Kalifornii stał się jedynym beneficjentem rekordowej kumulacji - najwyższej w historii loterii Powerball wygranej.



Reklama

Tożsamości zwycięzcy loterii na razie nie ujawniono. Jeśli zdecyduje się on na odebranie nagrody jednorazowo, otrzyma 997,6 miliona. Alternatywą jest wypłata nagrody w 29 ratach, wypłacanych co roku (wówczas zwycięzca otrzyma całą kwotę wygranej).

Czytaj więcej Polityka Wybory do Kongresu USA: Ameryka czeka na wyniki We wtorkowych wyborach ważą się losy większości w Senacie i Izbie Reprezentantów. W 36 stanach Amerykanie wybierają też gubernatorów a w wielu dystryktach – przedstawicieli do władz lokalnych.

Zwycięski kupon gracz nabył w Altadenie, ok. 8 km na północ od Pasadeny, w hrabstwie Los Angeles.



Zwycięskie numery to 10, 33, 41, 47, 56 i 10 (Powerball). Szansa na poprawne skreślenie wszystkich liczb w loterii Powerball wynosi 1 do 292,2 mln - jak podkreślają Amerykanie to szansa mniejsza niż szansa na to, że dana osoba zostanie prezydentem USA.

Reklama

Zwycięskie numery to 10, 33, 41, 47, 56 i 10 (Powerball)

Poprzednia rekordowa wygrana padła w 2016 roku - wówczas troje graczy z Kalifornii, Florydy i Tennessee podzieliło się wygraną w wysokości 1,59 mld dolarów.



2,04 mld dolarów to najwyższa wygrana nie tylko w historii Powerball, ale też jakiejkolwiek innej tego typu loterii na świecie.

W kolejnym losowaniu do wygrania w Powerball będzie 20 mln dolarów.



Głosowanie, w którym padła rekordowa wygrana opóźniło się o wiele godzin, ponieważ co najmniej jedna z 48 loterii stanowych potrzebowała więcej czasu na dopełnienie niezbędnych formalności.