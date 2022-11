Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 252 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wylicza, że koszt jednego ataku rakietowego oraz z użyciem dronów-kamikadze na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przekracza wysokość 2,3 mln średnich emerytur w Rosji.

Wskaźniki aprobaty dla prorosyjskich teorii spiskowych o wojnie przeciwko Ukrainie znacznie wzrosły w Niemczech od kwietnia. Tak wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez Centrum Monitoringu, Analiz i Strategii (Cemas), którym dysponuje Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Drastyczny wzrost akceptacji

Według sondażu około 18 procent ankietowanych w całym kraju zgodziło się ze stwierdzeniem, że prezydent Rosji Władimir Putin działa przeciwko globalnej elicie, która w tle pociąga za sznurki. W poprzednim, kwietniowym badaniu Cemas wskaźnik ten wynosił 12 procent.

Ponadto 12 procent respondentów wierzy, że Ukraina wraz z USA prowadziła tajne laboratoria do produkcji broni biologicznej; informacja ta była rozpowszechniana przez rosyjskie agencje państwowe, ale nigdy nie została potwierdzona. W kwietniu z tym stwierdzeniem zgodziło się siedem procent respondentów.

Jak wynika z badania Cemas, istnieją wyraźne różnice w ocenie prorosyjskiej propagandy między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. W Niemczech Wschodnich co trzeci respondent zgodził się ze stwierdzeniem, że NATO tak długo prowokowało Rosję, że ta musiała iść na wojnę. Z kolei w Niemczech Zachodnich zgodziło się z tym tylko 16 procent ankietowanych. 14 procent we wschodnich Niemczech również uważało, że wojna na Ukrainie to tylko odwrócenie uwagi od pandemii. W Niemczech Zachodnich było to siedem procent.

Kryzys jako pożywka

Wypowiedzi prorosyjskie i spiskowo-ideologiczne spotkały się ze szczególnie wysokim poparciem wyborców AfD. Prawie połowa zgodziła się ze stwierdzeniami, że Ukraina jest w rzeczywistości częścią Rosji i że Rosja musiała iść na wojnę z powodu prowokacji NATO.

Wypowiedzi lewicowych wyborców uzyskały drugie miejsce pod względem aprobaty.

– Nasze badanie pokazuje, że rozpowszechnianie historii spiskowych znacznie wzrosło od kwietnia – skomentowała dla Redaktionsnetzwerk Deutschland psycholog społeczna i dyrektor zarządzająca Cemas Pia Lamberty.

– Kryzys ostatnich kilku miesięcy może być idealną pożywką dla teorii spiskowych, które są podsycane i wzmacniane zarówno przez prawicowych ekstremistów, jak i Rosję – wyjaśniła.

Dane Cemas opierają się na badaniu na próbie reprezentatywnej dla populacji Niemiec, przeprowadzonym przez instytut badania opinii społecznej Bilendi&Respondi. W dniach od 3 do 11 października 2022 r. w sondażu wzięło udział 2228 respondentów.