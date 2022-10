Gaz tanieje od czterech tygodni. Kreml nie ma szczęścia do pogody

Surowiec tanieje czwarty tydzień. Przebił już granicę 100 euro/MWh (95 euro we wtorek). To zasługa wyjątkowo ciepłej pogody, która opóźnia rozpoczęcie wybierania gazu z niemal pełnych podziemnych magazynów. Do tego dochodzi nowe zjawisko - nadpodaż LNG na rynku Unii i obawa przez bardziej radykalną interwencją na gazowym rynku ze strony Brukseli.