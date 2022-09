Cymański: Pojawi się jakaś funkcja dla Kurskiego. To niezatapialny pancernik

- Walczę całe życie, żeby nie być ciekawym, ciekawskim, ale przyznam publicznie, że pożera mnie ciekawość, co będzie z Jackiem Kurskim. To niezatapialny pancernik, znam go dobrze - powiedział w rozmowie z RMF FM poseł Solidarnej Polski, Tadeusz Cymański.