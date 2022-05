Polacy krytyczni wobec rządzących i instytucji publicznych. Ponad 70 proc. rodaków twierdzi, że jest ostrożna w kwestii zaufania do rządu. To najwyższy odsetek spośród badanych krajów – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu Policy Institute z King’s College w Londynie w styczniu 2022 roku wśród 12 tys. obywateli z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Niemiec, Norwegii i Włoch. Polską część badania realizowała PAN.

Negatywnych ocen jest więcej. 70 proc. ankietowanych nie zgadza się z tym, że rząd jest uczciwy i prawdomówny. 68 proc. twierdzi, że nie jest pewnych, czy wierzyć rządowi. 63 proc. ankietowanych Polaków twierdzi, że rząd postępuje niesprawiedliwie wobec swoich obywateli. 66 proc. jest przekonanych, że rząd zazwyczaj ignoruje obywateli – jest to wynik wyższy od średniej dla sześciu badanych krajów.

Wyniki badania pokazują także, że 76 proc. osób w Polsce uważa, że rząd nie cieszy się szacunkiem. W Wielkiej Brytanii, drugim kraju, w którym mówi się o braku szacunku do rządzących, takich odpowiedzi jest o 10 pkt proc. mniej.

O wiele lepiej wygląda zaufanie do instytucji unijnych. Polacy mają o Komisji Europejskiej najlepszą opinię spośród narodów objętych badaniem (37 proc.). Wyprzedzamy w tym Irlandię (33 proc.). Średnia dla badanych krajów wynosi 23 proc.

W dodatku niemal połowa Polaków (49 proc.) twierdzi, że Komisja Europejska podziela te same wartości co oni. To najwyższy wynik spośród badanych krajów.

Polacy pozytywnie podchodzą też do naukowców, mediów i organizacji pozarządowych. Średnio tylko 6 proc. osób ma negatywne zdanie o naukowcach pracujących na uniwersytetach, podczas gdy pozytywne zdanie o takich badaczach wyraża aż 53 proc. ankietowanych. Z kolei co trzeci ankietowany Polak ma negatywne zdanie o programach informacyjnych i mediach. Jeśli zaś chodzi o organizacje charytatywne i organizacje pożytku publicznego, to o nich Polacy wyrażali się najbardziej pozytywnie spośród wszystkich badanych (53 proc.).

Z czego wynika tak niski poziom zaufania do władzy? – To stała cecha myślenia Polaków. Na tym tle relatywnie wysokie zaufanie do naukowców, KE czy organizacji charytatywnych może odzwierciedlać poszukiwanie przez opinię publiczną autorytetów niezależnych i nieuwikłanych w lokalne spory i polityki – komentuje prof. Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę na naszą historię. – Od czasów Polski szlacheckiej poprzez rozbiory, II Rzecząpospolitą, wojnę, okres PRL i późniejsze przemiany Polacy przekonywali się, że władza często nie kieruje się dobrem ogółu, a czasami celowo działa na niekorzyść ludzi – tłumaczy i dodaje, że po 1989 r. nie zrobiono nic, aby poprawić zaufanie ludzi do państwa.

– Oczekuje się, że władza będzie potrafiła się wznieść ponad własne interesy i starała się kierować dobrem ogółu. Tymczasem w Polsce polityka wciąż jest pełna jazgotu i skoncentrowana na bieżących gierkach politycznych. Trudno uwierzyć, że w tych przepychankach chodzi o dobro wspólne. Więc nie dziwmy się, że takim ludziom się nie ufa – podsumowuje psycholog społeczny prof. Mariusz Jędrzejko.