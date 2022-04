W Polsce mieszka obecnie prawie 3 miliony 200 tysięcy Ukraińców i Ukrainek, z czego 2,2 mln przyjechało już po wybuchu wojny – wynika z analizy Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich, skupiającego 12 największych miast. Wnioski zawarto w opublikowanym w poniedziałek raporcie „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach”. Co ważne, przeważająca większość Ukraińców – aż 70 proc. – zdecydowała się zatrzymać na dłużej w największych polskich ośrodkach miejskich, w tym przede wszystkim w obszarach metropolitalnych należących do Unii Metropolii Polskich.

„Oznacza to skokowy wzrost populacji największych polskich miast. Dla przykładu, populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., Warszawy zaś – o 15 proc.” – wyliczyli autorzy raportu (dane na 1 kwietnia). Jest on unikatowy, bo jak podkreśla Marcin Wojdat, dyrektor Centrum, nikomu wcześniej nie udało się zebrać z taką dokładnością informacji o liczbie i miejscu pobytu osób przebywających w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. Dane zostały zaczerpnięte z lokalizacji na smartfonach w języku ukraińskim (tzw. geotrapping wykorzystywany dotychczas w reklamie) oraz liczby nadanych numerów PESEL w gminach dla osób 0–14 lat.

Przybyło mieszkańców

Prawie 15 proc. wszystkich Ukraińców przebywających w Polsce mieszka w Warszawie i przylegających do niej pozostałych miastach i gminach (Warszawa wraz z 69 przylegającymi do niej gminami tworzy metropolię Warszawa). To w sumie 469 628 osób – ponad połowa z nich (57 proc.) mieszka w stolicy (Ukraińcy stanowią już 13 proc. jej mieszkańców). Z kolei w gdańskim obszarze metropolitalnym mieszka 223 952 Ukraińców, w tym aż 70 proc. w Gdańsku, co stanowi aż 25 proc. mieszkańców miasta.

Katowice razem z czterdziestoma gminami tworzą górnośląsko-zagłębiowską metropolię. W związku z wojną w Ukrainie mieszka tam 302 963 Ukraińców. To jedyny spośród obszarów metropolitalnych UMP, gdzie więcej Ukraińców (68 proc.) przebywa w pozostałych miastach i gminach metropolii niż w mieście centralnym (32 proc.). Pomimo to ukraińscy uchodźcy i migranci stanowią obecnie aż 25 proc. spośród liczących 387 015 mieszkańców Katowic.

Krakowski obszar metropolitalny zamieszkuje 229 938 Ukraińców i 77 proc.w samym Krakowie – to aż 19 proc. spośród liczącego 957 531 mieszkańców miasta.

W lubelskim obszarze metropolitalnym mieszka 87 048 Ukraińców. Większość spośród nich, aż 79 proc. mieszka w samym Lublinie. W łódzkim obszarze metropolitalnym jest obecnie 114 162 Ukraińców – 75 proc. mieszka w Łodzi. Poznański obszar metropolitalny ma 101 481 Ukraińców, z czego aż 83 proc. mieszka w samym Poznaniu (to 14 proc. mieszkańców).

Samorządy wciąż same

Raport wylicza, że liczba mieszkańców 12 metropolii wzrosła dzięki Ukraińcom o 17 proc., a całej Polsce – o 8 proc. Jednak gdy przyjrzymy się wzrostowi w konkretnych miastach w przeliczeniu na liczbę mieszkańców prym wiedzie Rzeszów, gdzie aż 35 proc. mieszkańców to dziś Ukraińcy, w Gdańsku i Katowicach – po 25 proc., we Wrocławiu – 23 proc. a Warszawie – 13 proc. Gminie Rzeszów wzrosła w ciągu miesiąca o 53 proc. liczba mieszkańców, w Gdańsku o 34 proc.

Autorzy raportu alarmują, że błyskawiczne powiększanie się polskich miast o setki tysięcy nowych mieszkańców i użytkowników bez strukturalnej pomocy rządu „może spowodować wzrost napięć społecznych”. Co może rodzić konflikty? M.in. poczucie niesprawiedliwości u części obywateli związane ze skalą wsparcia socjalnego dla Ukrainek, rywalizacja na rynku pracy, która skutkować może trudnościami w znalezieniu zatrudnienia lub niższymi stawkami wynagrodzeń, dynamiczny wzrost cen mieszkań na wynajem czy trudności w dostępności w szpitalach, żłobkach.

– Zebrane dane pozwalają nam twierdzić, że ciężar opieki nad uchodźcami i uchodźczyniami z Ukrainy jest niemalże w całości pozostawiony na barkach samorządów. To one odpowiadają za politykę mieszkaniową, dostęp do najważniejszych usług, edukacji czy opieki zdrowotnej dla nowych mieszkańców naszych miast. I to samorządy stoją w obliczu tworzenia nowych rozwiązań społecznych i instytucjonalnych – wskazuje w raporcie Marcin Wojdat.