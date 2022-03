Sondaż: Rosja zaatakuje USA bronią jądrową? Obawia się tego większość Amerykanów

Blisko połowa Amerykanów bardzo obawia się, że Rosja użyje przeciwko Stanom Zjednoczonym broni jądrowej - wynika z sondażu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Co drugi ankietowany bardzo obawia się rosyjskiego ataku nuklearnego na Europę, większość - na Ukrainę.