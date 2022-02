Uczestnicy "konwoju dla wolności" przybyli do Wellington z całej Nowej Zelandii. Protestujący zgromadzili się przed jednym ze skrzydeł nowozelandzkiego parlamentu, budynku, w którym znajdują gabinety premier Nowej Zelandii i ministrów. Demonstranci zebrali się w stolicy Nowej Zelandii przed pierwszym tegorocznym przemówieniem premier Jacindy Ardern w parlamencie.

Nowozelandzki protest jest inspirowany "Konwojem wolności" w Kanadzie, w której sprzeciwiający się obowiązkowi szczepień na COVID-19 i covidowej polityce rządu Justina Trudeau kierowcy ciężarówek zablokowali ulice w centrum Ottawy. Uczestnicy mają transparenty z hasłami "wolność", "zatrzymać obowiązek", "nie chodzi o zdrowie, lecz o kontrolę". Protestujący zapowiedzieli, że pozostaną przed parlamentem do czasu zniesienia wszystkich obostrzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem.

Premier Ardern nie spotkała się z protestującymi. W rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że błędem byłoby określanie demonstrantów jako reprezentantów większości. - Większość Nowozelandczyków zrobiła wszystko, co w jej mocy, by zapewnić sobie nawzajem bezpieczeństwo - stwierdziła.

W swym pierwszym tegorocznym wystąpieniu na forum parlamentu Ardern powiedziała, że pandemia COVID-19 nie skończy się wraz z wariantem Omikron, a Nowa Zelandia musi przygotować się na pojawienie się w tym roku nowych wariantów wirusa.\

Rząd Jacindy Ardern w ostatnich dwóch latach stosował restrykcyjną politykę, która do jesieni 2021 roku opierała się na strategii "zero COVID", której celem było całkowite wygaszanie ognisk koronawirusa m.in. poprzez stosowanie lockdownów (ogólnokrajowych i lokalnych). Polityka ta wywołała jednak niezadowolenie wielu Nowozelandczyków, mierzących się z długotrwałą izolacją domową i dziesiątek tysięcy obywateli kraju mieszkających poza jego granicami, którzy zostali oddzieleni od rodzin w związku ze szczelnym zamknięciem granic Nowej Zelandii. Obostrzenia były również mocno odczuwalne przez przedsiębiorców czerpiących zyski z napływu do kraju zagranicznych turystów.