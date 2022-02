Milltown Mel, jeden ze świstaków z New Jersey przepowiadających pogodę, zmarł w niedzielę - zaledwie kilka dni przed wielką doroczną uroczystością.

O śmierci poinformowano na jego stronie na Facebooku. Przyczyna zgonu nie jest znana.

We wpisie napisano, że "Milltown Mel niedawno przeszedł przez tęczowy most". "Mel opuścił nas w trudnej porze roku, kiedy większość jego kolegów jest w hibernacji" - przekazano. Organizatorzy wydarzenia poinformowali, że nie udało się znaleźć zastępstwa dlatego Dzień Świstaka w Milltown został odwołany.

Tradycyjne obchody w Milltown Mel zostały zapoczątkowane przez Jerry'ego i Kathy Guthlein i są organizowane w mieście już od 10 lat. 2 lutego każdego roku, świstak przewiduje, czy nastąpi już koniec zimy.

Po raz pierwszy Dzień Świastaka obchodzono 2 lutego 1887 roku w Gobbler's Knob w stanie Pensylwania.

Zgodnie z tradycją, jeśli tego dnia świstak wyjdzie z nory i zobaczy swój cień, należy spodziewać się kolejnych tygodni zimy. W innym przypadku należy spodziewać się wczesnej wiosny.

"Będziemy ciężko pracować nad pozyskaniem nowego meteorologa na przyszły rok" - zapowiedziano. "Do tego czasu proszę sprawdzić, co wszyscy kuzyni Mela mają do powiedzenia 2 lutego".