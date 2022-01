Tymczasem MSW Kazachstanu w osobnym oświadczeniu podało, że 26 "uzbrojonych przestępców" zostało "zlikwidowanych", a ponad 3 tys. zatrzymanych. Z komunikatu MSW Kazachstanu wynika też, że w starciach do jakich dochodziło w kraju od początku tygodnia zginęło 18 policjantów i żołnierzy gwardii narodowej.



W piątek prezydent Tokajew ma wystąpić z orędziem do narodu.



W związku z zamieszkami w Kazachstanie władze kraju zwróciły się z prośbą o pomoc wojskową do państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). Rosja wysłała do Kazachstanu żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych.

W Kazachstanie od początku tygodnia dochodziło do gwałtownych wystąpień przeciwko władzom, w związku z drastyczną podwyżką cen skroplonego gazu (LPG). Protesty doprowadziły do dymisji rządu i przywrócenia ceny maksymalnej na skroplony gaz, ale nie uspokoiło to nastrojów w kraju. W Ałmatach podpalono m.in. biuro burmistrza miasta, spłonęło też wiele samochodów.

3 tys. Tylu uczestników protestów w Kazachstanie miało zostać zatrzymanych

W Ałmatach doszło do starć protestujących z armią, m.in. w rejonie głównego placu w mieście, który w czwartek przechodził z rąk do rąk - raz kontrolowali go protestujący, raz żołnierze.



Reuters cytuje świadków mówiących o odgłosach eksplozji i strzałów w mieście. Po zapadnięciu zmroku odgłosy walki ustały.



W związku z zamieszkami w Kazachstanie wprowadzono stan wyjątkowy i wyłączono internet.



Prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew, odpowiedzialnością za wybuch zamieszek obarczył "szkolonych za granicą terrorystów".