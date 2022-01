Do innego poważnego wypadku doszło też dziś na trasie Lublin-Zamość. Litewski autokar wpadł do rowu. Trzynaście osób zostało rannych i trafiło do szpitali. Wśród nich jest pięcioro dzieci.

Do wypadku na Pomorzu doszło ok. godz. 14 niedaleko miejscowości Leśnice, na trasie Lębork - Słupsk. Według wstępnych informacji policji kierowca volkswagena passata, którym podróżowali kobieta i mężczyzna ze Słupska w kierunku Lęborka, wyprzedał Audi A4.

Jednak ten manewr nie udał się. Passat odbił się od audi i zjechał na przeciwny pas ruchu, po czym zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem audi Q7.

Pierwsi na miejscu wypadku pojawili się strażacy. W wyniku zderzenia, mimo podjętej przez strażaków reanimacji, śmierć ponieśli pasażerowie volkswagena. Oboje mieli 40 lat. Kobieta jest mieszkanką Słupska, a mężczyzna - Lęborka.

Do szpitala odwieziono pięść osób. Wszystkie byly przytomne. Wśród rannych pasażerów audi była 14-letnia dziewczynka. Na ból w klatce uskarżała się też pasażerka drugiego audi, ale nie doniosła poważniejszych obrażeń. Na miejsce wypadku wezwano śmigłowiec LPR, ale nie mógł on wylądować.

W sobotę niemal w tym samym miejscu doszło do innego tragicznego wypadku. Renault uderzył w drzewo, dwie osoby zginęły.

Do innego poważnego wypadku doszło dziś na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Łopiennik Podleśny na Lubelszczyźnie. Litewski autokar, którym wracali turyści z nart na Ukrainie zjechał z jezdni i wpadł do rowu.

Do szpitali w Zamościu, Lublinie i Krasnymstawie trafiło w sumie 13 osób, w tym pięcioro dzieci. Jedna dorosła osoba, w najpoważniejszym stanie, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR. Dwie osoby po badaniach zostały zwolnione ze szpitali do domu. Kierowca autokaru był trzeźwy. Przyczyny obu wypadków bada lokalna policja pod nadzorem prokuratury.