Z raportu CPJ wynika, że na dzień 1 grudnia 2021 roku, na całym świecie w więzieniach przetrzymywanych było 293 dziennikarzy.

Co najmniej 24 dziennikarzy zostało w 2021 roku zabitych z powodu wykonywanej przez nich pracy, a 18 kolejnych zginęło w okolicznościach, które sprawiają, że nie można określić jednoznacznie czy ich śmierć miała związek z wykonywaną pracą - czytamy w raporcie CPJ.



Amerykańska organizacja nonprofit podaje, że wzrost liczby dziennikarzy w więzieniach to efekt "wstrząsów politycznych targających światem i wzrostem nietolerancji wobec niezależnego dziennikarstwa".

50 Tylu dziennikarzy więzionych jest obecnie w Chinach

"To szósty rok z rzędu, gdy CPJ notuje rekordową liczbę uwięzionych dziennikarzy" - napisał w wydanym oświadczeniu dyrektor wykonawczy CPJ, Joel Simon. Jak dodał liczba ta wynika z "dążeń rządów do kontrolowania i zarządzania informacjami" i "rosnącej determinacji rządzących, by to robić".

Najwięcej dziennikarzy przebywa w chińskich więzieniach (50) - wynika z raportu. W Mjanmie (Birmie) w więzieniach siedzi 26 dziennikarzy. 25 dziennikarzy jest więzionych w Egipcie, 23 w Wietnamie, a 19 - na Białorusi. W Rosji więzionych jest 14 dziennikarzy.



Najwięcej dziennikarzy zginęło w 2021 roku w Meksyku - wynika z raportu.