- Z naszych ustaleń wynika, że prawdopodobnie jadący obok siebie motocykliści zahaczyli o siebie, po czym jeden z nich skręcił i uderzył w stojącą przy ulicy kobietę – powiedziała w rozmowie z portalem trójmiasto.pl podkom. Jolanta Grunert, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Ok. tysiąc Mikołajów na motocyklach przejechało dziś przez Trójmiasto. Swój rajd rozpoczęli pod stadionem Polsat Plus Arena Gdańsk, a pojechali do Gdyni. To coroczna akcja charytatywna, a jej celem jest pomoc dla dzieci z domów dziecka.

W tym roku na ostatnim odcinku przejazdu przy Skwerze Kościuszki w Gdyni, na wysokości Parku Rady Europy, doszło do wypadku.

Jeden z motocykli wpadł w poślizg, przewrócił się i spowodował upadek kobiety. Konieczna była pomoc lekarzy. Na miejsce wypadku został skierowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z ustaleń lokalnej policji wynika, że dwóch motocyklistów jadących w kolumnie otarło się o siebie. Jeden stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w stojącą wśród przyglądających się przejazdowi kobietę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ranna kobieta nie odniosła groźnych obrażeń. Przyczyny wypadku będzie teraz badać policja z Gdyni.

„Mikołaje na motocyklach" to coroczna akcja charytatywna, która co roku organizowana jest w Trójmieście. W ubiegłym roku przejazd motomikołajów został odwołany z przyczyn epidemiologicznych.

Wówczas parada miała charakter wirtualny. Wówczas udało się zebrać blisko 50 tys. Podobne parady odbywały się dziś także w innych miastach. M.in. w Warszawie.

Ulicami stolicy przejechała dziś XIII już parada Mikołajów na motorach od PGE Stadionu Narodowego na pl. Zamkowy.

Akcja MotoMikołajki w Warszawie jest realizowana od kilku lat. Co roku motocykliści wspierają Domy Dziecka niezależnie od sytuacji w kraju czy pogody. MotoMikołaje z Warszawy wspierają ok. setki dzieci.