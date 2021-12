Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 19.00. „Do skierniewickiej komendy wpłynęło zawiadomienie o mężczyźnie, który zachowuje się agresywnie i posiada przy sobie pałkę. Miał on również uderzyć kobietę, która stała na przystanku, naprzeciwko marketu budowlanego” - podaje „Dziennik Łódzki”.

Reklama

- Zanim na miejsce przyjechali policjanci, agresywny mężczyzna został ujęty przez osoby postronne. Były to co najmniej trzy osoby cywilne. W momencie przyjazdu funkcjonariuszy mężczyzna został przez nich zakuty w kajdanki. Przez policjantów nie zostały użyte żadne inne środki przymusu - powiedział gazecie Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Zatrzymanym okazał się 38-letni Ukrainiec. W pewnym momencie miał on powiedzieć mundurowym, że źle się czuje. Następnie stracił przytomność. Reanimację prowadził najpierw jeden ze świadków - ratownik medyczny - a następnie załoga pogotowia ratunkowego.

Czytaj więcej Policja Nieoficjalnie: Premie dla stołecznej policji. Nawet 9 tysięcy złotych Od 3 do 9 tysięcy złotych mają wynieść dodatki motywacyjne dla policjantów służących w warszawskim garnizonie, które zostaną wypłacone w przyszłym tygodniu - informuje RMF FM.

- Akcja ratunkowa trwała około godziny - poinformował Krzysztof Kopania. Mężczyzny nie udało się jednak uratować.

Reklama

- Na ten moment wszystkie ustalenia są wstępne i są prowadzone działania, których celem jest wyjaśnienie tej sytuacji - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.