„Wyniki monitoringu nie są zaskakujące. W krajach, gdzie go przeprowadzono, narracje antysemickie są obecne w antyszczepionkowych teoriach spiskowych" – pisze w swoim raporcie Media Diversity Institute (MDI), organizacja pozarządowa z siedzibą w Londynie. Na potrzeby raportu przeprowadziła w siedmiu europejskich państwach analizę treści, jakie rozpowszechniają koronasceptycy.

Zdaniem MDI stosują oni narrację antysemicką zazwyczaj na dwa sposoby. Po pierwsze, twierdzą, że za pomocą pandemii grupa wpływowych Żydów chce zwiększyć władzę nad światem. Po drugie, przeciwnicy szczepień mają często porównywać siebie do Żydów, uznają się za ofiary nowych nazistów.

Taka właśnie narracja ma być obecna też w Polsce. MDI przywołuje np. lipcową manifestację antyszczepionkowców z Głogowa, podczas której wykrzykiwano: „Dzisiaj każdy Polak widzi, za plandemią (planowaną pandemią – red.) stoją Żydzi". Zdaniem MDI koronasceptycy trywializują też Holokaust, „porównując tzw. segregację nieszczepionych z gettoizacją Żydów w czasie II wojny światowej". Instytut dodaje, że za rozpowszechnianie takich treści często odpowiadają znane i wpływowe osoby.

Jedną z nich ma być poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Raport przypomina np. jego nagranie na YouTubie, w którym zakładanie masek porównał do noszenia opasek przez Żydów. Przejawem antysemityzmu ma być też projekt posła Norymberga 2.0, w ramach którego zapowiedział rozliczenie rządzących za stosowanie obostrzeń.

Inną osobą wymienioną w raporcie jest dziennikarz Wojciech Sumliński. Autorzy dokumentu przypominają jego internetowe wywiady, w których mówił m.in., że „w tle tego całego szaleństwa" stoją Żydzi. Raport wymienia też nazwiska piosenkarki Edyty Górniak, szefa internetowej telewizji wRealu24 Marcina Roli i redaktora „Najwyższego Czasu!" Tomasza Sommera.

– W przypadku Polski charakterystyczne jest to, co co dla obserwatora z zewnątrz może się wydawać kuriozalne, czyli łączenie koronawirusowych teorii spiskowych z restytucją mienia żydowskiego – mówi prof. Rafał Pankowski, socjolog ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które uczestniczyło w pracach nad raportem. – Ale podstawowe elementy takich teorii są w całej Europie bardzo zbliżone – dodaje.

Jak piszą autorzy raportu, antyszczepionkowcy oskarżają o udział w rzekomych spisku podobne osoby. „W większości krajów, takich jak Belgia (Flandria i Walonia), Francja, Węgry, Niemcy i Polska, ta potężna postać przybiera postać filantropa George'a Sorosa lub rodziny Rothschildów, którzy są ogólnie centralnymi osobami w antysemickich teoriach spiskowych" – pisze MDI. Nieco inaczej ma być w Grecji, gdzie o sprawstwo pandemii oskarża się satanistów.

Co na to bohaterowie raportu? Wymieniony w polskiej części Marcin Rola treść dokumentu uważa za absurdalną. – Nie spotykałem się z nawiązywaniem do Sorosa w kontekście Covid-19. Natomiast porównanie polityki wobec niezaszczepionych z segregacją Żydów uważam za uprawnione. Skoro osobom bez certyfikatów nie pozwala się wchodzić np. do restauracji, to jaka jest różnica? – pyta.